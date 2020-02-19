دوري الأبطال: لايبتزيغ يلاقي توتنهام وأتالانتا يستقبل فالنسيا

يخوض لايبتزيغ الألماني اختباراً قارياً جدياً عندما يحل ضيفاً على توتنهام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يطمح أتالانتا الإيطالي إلى متابعة مغامرته في مشاركته الأولى بالمسابقة عندما يستضيف فالنسيا الإسباني.

ويستضيف ملعب توتنهام في لندن المباراة الأولى في أوروبا للايبتزيغ أمام نادٍ إنجليزي من صفوة الكبار، وهي المشاركة الثانية للفريق الألماني في المسابقة ويخوض الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد خروجه من دور المجموعات الموسم ما قبل الماضي.

بدوره، بلغ سبيرز ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة الثانية خلف بايرن ميونيخ الألماني، بينما تصدر لايبتزيغ السابعة أمام ليون الفرنسي.

وبلغ نهائي الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق ماوريسيو بوتشيتينو قبل أن يخسر أمام ليفربول.

وعلى الرغم من الخبرة القارية الواسعة التي يتمتع بها النادي الإنجليزي مع مدربه الحالي جوزيه مورينيو المتوج باللقب مرتين (مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان 2010)، فإن توتنهام لا يتوقع أن يكون لايبتزيغ لقمة سائغة، إذ يقدم مستويات مميزة هذا الموسم أتاحت له احتلال المركز الثاني في البوندسليغا بفارق نقطة يتيمة عن بايرن المتصدر.

ويسعى لايبتزيغ الذي تأسس عام 2009 إلى لقب أول في البوندسليغا.

وبعد إقالة بوتشيتينو في نوفمبر الماضي نجح مورينيو في تحسين نتائج النادي اللندني صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحظى توتنهام بمدرب يتمتع بخبرة قارية واسعة، رغم أن الرياح لا تجري دوما كما تشتهي سفنه، إذ لم يتخطَ ثمن النهائي منذ 2014، حين خسر مع تشيلسي في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويدخل سبيرز مباراة الذهاب بعد خمس مباريات دون خسارة في مختلف المسابقات حقق خلالها أربعة انتصارات، آخرها 3-2 على مضيفه أستون فيلا في الدوري المحلي، الأحد الماضي، بهدف قاتل لسون هيونغ-مين.

وفي غياب قائده المخضرم هاري كاين والمتألق هيونغ مين للإصابة وانتقال صانع الألعاب كريستيان إيريكسن إلى إنتر، يعول مورينيو في خط المقدمة على ديلي آلي ولوكاس مورا وإيريك لاميلا، بينما يأمل في أن يكون القائد حارس المرمى هوغو لوريس العائد حديثا من إصابة طويلة، في أفضل مستوياته للحفاظ على شباك نظيفة قبل لقاء الإياب في ألمانيا في 10 مارس المقبل.

في المقابل، يعلق المدرب يوليان ناغلسمان آماله على مهاجمه تيمو فيرنر، ثاني ترتيب هدافي البوندسليغا (20 هدفاً خلف مهاجم بايرن روبرت ليفاندوفسكي 23 هدفاً)، ومارسيل سابيتزير لاعب خط الوسط.

لعله ليس الموعد الذي كان يترقبه المشجعون في ظل مواجهات لافتة أفرزتها قرعة ثمن النهائي، لكن آتالانتا الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه يأمل في أن يواصل بدايته القوية أمام ضيفه فالنسيا.

يعيش الفريق الإيطالي الحلم في المسابقة بعدما حل ثالثاً في الدوري المحلي الموسم الماضي، وبلغ الأدوار الإقصائية من المشاركة الأولى بعدما حل وصيفاً لمانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة الثالثة.

من جهته، تصدر فالنسيا المجموعة الثامنة أمام تشيلسي.

ويطمح النادي الإسباني في بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 13 عاماً، علماً بأنه يشارك في ثمن النهائي للمرة الرابعة.