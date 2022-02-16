دوري الأبطال: ليفربول يهزم إنتر وبايرن يتعادل مع سالزبورغ

فاز ليفربول الإنجليزي على مستضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدفا ليفربول في الشوط الثاني عن طريق البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و 83 على التوالي.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، تعادل بايرن ميونيخ الألماني مع مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول آرينا.

تقدم صاحب الأرض عبر تشوكوبويكي آدامو في الدقيقة 21، لكن الفرنسي كينغزلي كومان أدرك التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 90 منقذاً بايرن من خسارة محققة.