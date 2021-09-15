دوري الأبطال: ليفربول يهزم ميلان وريال مدريد يفوز على إنتر

حققت فرق ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الفوز في مواجهاتها الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وتمكن ليفربول الإنجليزي من الفوز على ضيفه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب آنفيلد لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

سجل للريدز فيكايو توموري (بالخطأ في مرماه)، ومحمد صلاح، وجوردان هندرسون.

أما هدفا الروسونيري فحملا توقيعي آنتي ريبيتش وبراهيم دياز.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه بورتو البرتغالي دون أهداف.

ريال مدريد يفوز على إنتر في إيطاليا

في المجموعة الرابعة، عاد ريال مدريد الإسباني بفوزٍ ثمينٍ على حساب مستضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفٍ دون رد.

جاء هدف الانتصار عن طريق البديل رودريغو.

رودريغو يهدي ريال مدريد الفوز



وفي مباراة زاخرة بالأهداف، فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه لايبتزيغ الألماني 6-3 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل للسيتيزنز نايثان آكي ونوردي موكيلي (بالخطأ في مرماه) ورياض محرز وجاك غريليش وجواو كانسيلو وغابرييل جيزوس.

أما أهداف الفريق الألماني الثلاثة فسجلها كريستوفر نكونكو (هاتريك).

وفي نفس المجموعة، تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مستضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1.

سجل آندير هيريرا للفرنسيين، وعادل هانز فاناكن لأصحاب الضيافة.

وفي المجموعة الثالثة، فاز بوروسيا دورتموند الألماني على مستضيفه بيشكتاش التركي 2-1.

سجل للفائز جود بيلينغهام وإيرلينغ هالاند، أما هدف الخاسر فجاء عبر فرانسيسكو مونتيرو.