دوري الأبطال: ميلان يهزم دينامو زغرب ويتصدر مجموعته

حقق أي سي ميلان بطل إيطاليا انتصاراً مهماً وثميناً اليوم الأربعاء على ضيفه دينامو زغرب بطل كرواتيا بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو لحساب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف الروسونيري عن طريق كلٍ من أوليفييه جيرو (ركلة جزاء)، وأليكسيس سايلميكرز، وتوماسو بوبيغا في الدقائق 45 و 47 و 77 على التوالي.

أما هدف الضيوف الوحيد فحمل توقيع ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 56.

ميلان يتصدر مجموعته

ورفع الفريق الإيطالي رصيده بهذا الانتصار إلى 4 نقاط ارتقى على إثرها لصدارة المجموعة.

فيما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ولحساب المجموعة السادسة، تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه سيلتك الاسكتلندي 1-1 في مواجهة أخرى.