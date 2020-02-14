دوري الأبطال يجدد معركة الأرقام بين ميسي ورونالدو

ستستأنف بطولة دوري أبطال أوروبا نشاطها الأسبوع المقبل، بإقامة لقاءات ثمن النهائي ليتجدّد معها الصراع على الأرقام بين أكثر من نجم يخوض هذه المسابقة القارية من بينهم نجما يوفنتوس وبرشلونة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ومثلما يحتدم الصراع بين الأندية من أجل مواصلة المشوار والتأهل إلى ربع النهائي، فإن المنافسة بين الغريمين رونالدو وميسي على الأرقام القياسية لا تزال مستمرة.

وقاد رونالدو فريقه “السيدة العجوز” في دور المجموعات إلى احتلال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة، وأسفرت القرعة عن مواجهة البيانكونيري لنظيره ليون الفرنسي.

وشارك صاروخ ماديرا في 6 مباريات في دور المجموعات، وسجل هدفين وصنع هدفاً وحيداً.

على الجانب الآخر، قاد ميسي برشلونة إلى احتلال صدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، وأسفرت القرعة عن مواجهة البارسا لنظيره نابولي الإيطالي.

وشارك “البرغوث” في 5 مباريات بدور المجموعات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

وعلى مستوى الأرقام القياسية، يعتلي رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في دور الـ 16 برصيد 30 مباراة خاضها بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ويحل في الوصافة ميسي برصيد 28 مباراة.

من الناحية التهديفية، يعتلي ميسي صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في هذه المرحلة من المسابقة برصيد 26 هدفاً، ويأتي رونالدو خلفه بفارق 3 أهداف.

ويبدو أن رونالدو يضع عينه على كسر رقم ميسي في هذه المرحلة من البطولة، لا سيما أنه في آخر 7 مباريات له مع يوفنتوس سجل 11 هدفاً، ويعيش فترة مميزة على المستوى التهديفي منذ بداية 2020.