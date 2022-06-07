دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تتعادل مع إنجلترا وإيطاليا تغلب المجر

تعادل منتخب ألمانيا مع غريمه وضيفه الإنجليزي بهدفٍ لمثله ليلة الثلاثاء في المباراة التي جمعت العملاقين على ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A3 في دوري الأمم الأوروبية.

تقدم المانشافت أولاً عن طريق يوناس هوفمان مطلع الشوط الثاني (51)، لكن هاري كين منح فريق الأسود الثلاثة التعادل من ركلة جزاء أثارت الجدل في الدقيقة 88.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب إيطاليا على ضيفه المجري بهدفين لهدف.

سجل للآتزوري كلٌ من نيكولو باريلا ولورينزو بيليغريني في الدقيقتين 30 و 45 على التوالي.

وجاء هدف الضيوف الوحيد حين سجل جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.

ترتيب المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية الجولة الثانية:

1- إيطاليا 4 نقاط.

2- المجر 3 نقاط.

3- ألمانيا نقطتان.

4- إنجلترا نقطة واحدة.