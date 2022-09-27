دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تخطف فوزاً قاتلاً وتتأهل على حساب البرتغال

حقق منتخب إسبانيا فوزاً ثميناً وصعباً على مستضيفه البرتغالي بهدفٍ دون رد اليوم الثلاثاء في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب براغا البلدي لحساب المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

بهذا الانتصار المهم، انتزع الماتادور صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة من برازيليي أوروبا وفي اللحظات الأخيرة.

ويدين الإسبانيون بهذا الانتصار للنجم ألفارو موراتا الذي حول عرضية رأسية من إينياكي ويليامز في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

ضمن المجموعة نفسها، تغلب منتخب سويسرا على ضيفه التشيكي بهدفين لهدف.

إسبانيا تتصدر المجموعة A2 وتتأهل للمربع الذهبي

بات الترتيب النهائي للمجموعة A2 من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية الجولة السادسة على النحو التالي: