دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تهزم التشيك وسويسرا تصعق البرتغال

تغلب منتخب إسبانيا على ضيفه التشيكي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لا روزاليدا ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل للماتادور كلٌ من كارلوس سولير وبابلو سارابيا في الدقيقتين 24 و 75 على الترتيب.

وضمن المجموعة نفسها، فاز منتخب سويسرا على ضيفه البرتغالي بهدفٍ نظيف في المباراة التي جرت على ملعب جنيف.

ويدين السويسريون بهذا الانتصار لهاريس سافيروفيتش الذي سجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الأولى من زمن المواجهة.

ترتيب المجموعة A2 من دوري الأمم الأوروبية :

1- إسبانيا 8 نقاط.

2- البرتغال 7 نقاط.

3- التشيك 4 نقاط.

4- سويسرا 3 نقاط.