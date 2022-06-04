دوري الأمم الأوروبية: إنجلترا تخسر وإيطاليا تتعادل مع ألمانيا

سقط منتخب إنجلترا أمام مستضيفه المجري بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على ملعب بوشكاش آرينا ضمن مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة دومينيك زوبوسزلاي من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وضمن منافسات مجموعة أخرى، تعادل منتخب إيطاليا مع ضيفه الألماني بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريناتو دالارا.

تقدم الآتزوري عن طريق لورينزو بيليغريني في الدقيقة 70، وعادل يوشوا كيميش للمانشافت بعد 4 دقائق.

وفي مواجهة أخرى، سحق منتخب تركيا ضيفه جزر الفارو برباعيةٍ دون رد.