دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تقسو على سويسرا وإسبانيا تتعادل مع التشيك

سحق منتخب البرتغال ضيفه السويسري بخمسة أهدافٍ دون رد اليوم الأحد على ملعب جوزيه آلفالدي ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

جاءت أهداف اللقاء عبر كلٍ من ويليام كارفاليو، وكريستيانو رونالدو (هدفان)، وجواو كانسيلو في الدقائق 15 و 35 و 39 و 68 على الترتيب.

وفي مواجهة أخرى، تعادل منتخب إسبانيا مع مستضيفه التشيكي بنتيجة 2-2.

سجل للماتادور بابلو مارتن باييز وإينييغو مارتينيز في الدقيقتين 45 و 90 على التوالي، أما هدفا صاحب الأرض فسجلهما ياكوب بيسيك (4)، ويان كوتشا (66).