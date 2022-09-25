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دوري الأمم الأوروبية: الدنمارك تضاعف من مشاكل فرنسا وكرواتيا تهزم النمسا

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:35
الدنمارك تقهر فرنسا (المصدر: أ ف ب)
الدنمارك تقهر فرنسا (المصدر: أ ف ب)

تأهل منتخب كرواتيا في صدارة المجموعة A1 بعد فوزه على نظيره النمساوي 3-1، فيما ضاعف الدنماركيون محن الفرنسيين بالتفوق عليهم بهدفين دون رد في بطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد.

في المباراة الأولى، تناوب على تسجيل أهداف الكروات كلٌ من لوكا مودريتش وماركو ليفايا وديان لوفرين في الدقائق 6 و 69 و 72 على التوالي.

فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع كريستوف بومغارتنر في الدقيقة التاسعة من زمن المواجهة.

ولحساب المجموعة ذاتها، تفوق منتخب الدنمارك على ضيفه الفرنسي بطل العالم بهدفي كاسبر دولبيرغ وأندرياس سكوف أولسن في الدقيقتين 34 و 39 على الترتيب.

بهاتين النتيجتين، تأهل الكرواتيون إلى نصف نهائي البطولة، فيما تراجع النمساويون إلى التصنيف الثاني.

ترتيب المجموعة A1 بعد نهاية الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية

  1. كرواتيا 13 نقطة.
  2. الدنمارك 12 نقطة.
  3. فرنسا 5 نقاط.
  4. النمسا 4 نقاط.
كلمات دالة:دوري الأمم الأوروبيةمنتخب النمسامنتخب فرنسامنتخب كرواتيامنتخب الدنمارك

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