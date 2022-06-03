  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. دوري الأمم الأوروبية: الدنمارك تهزم فرنسا وهولندا تسحق بلجيكا

دوري الأمم الأوروبية: الدنمارك تهزم فرنسا وهولندا تسحق بلجيكا

منشور 03 حزيران / يونيو 2022 - 09:17
الدنمارك تحقق المفاجأة وتهزم فرنسا على أرضها (المصدر: أ ف ب)
الدنمارك تحقق المفاجأة وتهزم فرنسا على أرضها (المصدر: أ ف ب)

سقط منتخب فرنسا بصورة مفاجئة أمام ضيفه الدنماركي بهدف لاثنين ليلة الجمعة على ملعب دو فرانس ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

تقدم الديوك أولاً عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 51، لكن الفريق الاسكندنافي أدرك التعادل عبر أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 68.

وجاء هدف انتصار الضيوف عن طريق اللاعب نفسه في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى ضمن دوري الأمم الأوروبية، سحق منتخب هولندا مستضيفه البلجيكي بنتيجة 4-1 على ملعب الملك بودوان.

جاءت أهداف الفائز عبر ستيفين بيرغفاين وممفيس ديباي (هدفان) ودينزل دومفريز في الدقائق 40 و 51 و 61 و 65.

أما هدف فريق الشياطين الحمر الوحيد فحمل توقيع ميتشي باتشواي في الدقيقة 90.

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب الدنماركمنتخب هولندامنتخب بلجيكادوري الأمم الأوروبية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...