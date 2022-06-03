دوري الأمم الأوروبية: الدنمارك تهزم فرنسا وهولندا تسحق بلجيكا

سقط منتخب فرنسا بصورة مفاجئة أمام ضيفه الدنماركي بهدف لاثنين ليلة الجمعة على ملعب دو فرانس ضمن منافسات مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

تقدم الديوك أولاً عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 51، لكن الفريق الاسكندنافي أدرك التعادل عبر أندرياس كورنيليوس في الدقيقة 68.

وجاء هدف انتصار الضيوف عن طريق اللاعب نفسه في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى ضمن دوري الأمم الأوروبية، سحق منتخب هولندا مستضيفه البلجيكي بنتيجة 4-1 على ملعب الملك بودوان.

جاءت أهداف الفائز عبر ستيفين بيرغفاين وممفيس ديباي (هدفان) ودينزل دومفريز في الدقائق 40 و 51 و 61 و 65.

أما هدف فريق الشياطين الحمر الوحيد فحمل توقيع ميتشي باتشواي في الدقيقة 90.