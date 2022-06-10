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دوري الأمم الأوروبية: النمسا تتعادل مع فرنسا وتعقد من موقفها

منشور 10 حزيران / يونيو 2022 - 09:12
النمسا تجبر فرنسا على التعادل (المصدر: أ ف ب)
النمسا تجبر فرنسا على التعادل (المصدر: أ ف ب)

تعادل منتخب فرنسا بطل العالم مع مستضيفه النمساوي بهدفٍ لمثله اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب إيرنست هابل لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A1 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم أصحاب الأرض عبر أندرياس واينمان في الدقيقة 37، لكن النجم كيليان مبابي أنقذ الديوك حينما أدرك التعادل قبل نهاية المواجهة بـ 7 دقائق.

لكن الفرنسيين تراجعوا إلى المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وضمن المجموعة ذاتها، تفوق منتخب كرواتيا على مستضيفه الدنماركي بهدف وحيد.

وحمل الهدف توقيع ماريو باشاليتش في الدقيقة 69.

ترتيب المجموعة A1 من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية الجولة الثالثة:

1- الدنمارك 6 نقاط.
2- النمسا 4 نقاط.
3- كرواتيا 4 نقاط.
4- فرنسا نقطتان.

كلمات دالة:دوري الأمم الأوروبيةمنتخب فرنسامنتخب النمسامنتخب الدنماركمنتخب كرواتياكيليان مبابي

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