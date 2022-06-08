دوري الأمم الأوروبية: انتصاران مهمان لهولندا وبلجيكا

حقق منتخب هولندا فوزاً صعباً على مستضيفه الويلزي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على أرضية ملعب كارديف سيتي ضمن منافسات المجموعة A4 من دوري الأمم الأوروبية.

سجل للطواحين كلٌ من تيون كووبمينيرز وفاوت فيغهورست في الدقيقتين 50 و 90 على الترتيب.

أما هدف صاحب الأرض الوحيد فحمل توقيع ريس نورينغتون دايفيس في الدقيقة 90.

ضمن المجموعة ذاتها، سحق منتخب بلجيكا ضيفه البولندي بستة أهداف لهدف على أرضية ملعب الملك بودوان.

جاءت أهداف الشياطين الحمر عبر كلٍ من آكسيل فيتسيل (42)، وكيفين دي بروينه (59)، ولياندرو تروسارد (هدفان) في الدقيقتين 73 و 80، ولياندر دونديكر (83)، ولويس أوبيندا (90).

أما هدف الويلزيين فسجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28.

ترتيب المجموعة A4 من دوري الأمم الأوروبية :

1- هولندا 6 نقاط.

2- بلجيكا 3 نقاط.

3- بولندا 3 نقاط.

4- ويلز دون نقاط.