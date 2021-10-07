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دوري الأمم الأوروبية: تشكيلة بلجيكا المتوقعة لمباراة فرنسا اليوم

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:29
بلجيكا في مهمة صعبة أمام أبطال العالم
بلجيكا في مهمة صعبة أمام أبطال العالم

يسعى منتخب بلجيكا لبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم حينما يواجه غريمه الفرنسي بطل العالم على ملعب آليانز في تورينو ضمن نصف النهائي.

وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

واستبعد مدرب الشياطين الحمر روبرتو مارتينيز عدة أسماء أبرزها درايس ميرتينز وكريستيان بينتيكي ودينيس برايت.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة لمباراة فرنسا اليوم (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: روبرتو مارتينيز.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: توبي آلديرفايريلد، ديدريك بوياتا، يان فيرتونخين.
خط الوسط: تيموثي كاستانيه، آكسيل فيتسيل، يوري تيليمانس، يانيك فيريرا كاراسكو.
خط الهجوم: كيفين دي بروينه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو.

كلمات دالة:منتخب فرنسامنتخب بلجيكادوري الأمم الأوروبيةروميلو لوكاكوكيفين دي بروينهإيدين هازارد

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