دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تلاقي البرتغال وإنجلترا تواجه بلجيكا

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2020-2021 المؤهل إلى كأس العالم 2022، عن وقوع منتخبي فرنسا والبرتغال في مجموعة صعبة، فيما سيواجه منتخب إنجلترا نظيره البلجيكي في مجموعة أخرى.

واستضاف مركز مؤتمرات بيورس فان بيرلاج بأمستردام القرعة، كما سيستضيف مؤتمر الاتحاد الأوروبي الـ 24 هذا الأسبوع.

وسيتم تقسيم الدوريات إلى أربع أقسام أ، ب، ج ود، وسيتم تقسيم أول ثلاثة دوريات إلى أربع مجموعات كل مجموعة ستتكون من أربعة منتخبات، بينما سيتم تقسيم الدوري د إلى مجموعتين، مجموعة من أربعة منتخبات ومجموعة من ثلاثة منتخبات.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

مجموعات الدوري د، المجموعة الأولى: مالطا، آندورا، جبل طارق، لاتفيا.

المجموعة الثانية: ليشتنشتاين، سان مارينو، جزر فارو.

مجموعات الدوري ج، المجموعة الأولى: آذربيجان، لوكسمبورغ، قبرص، الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: آرمينيا، إستونيا، مقدونيا الشمالية، جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا، سلوفينيا، كوسوفو، اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان، ليتوانيا، روسيا البيضاء، ألبانيا.

مجموعات الدوري ب، المجموعة الأولى: النمسا، النرويج، آيرلندا الشمالية، رومانيا.

المجموعة الثانية: التشيك، اسكتلندا، سلوفاكيا، إسرائيل.

المجموعة الثالثة: روسيا، صربيا، تركيا، المجر.

المجموعة الرابعة: ويلز، فنلندا، جمهورية آيرلندا، بلغاريا.

مجموعات الدوري أ، المجموعة الأولى: بولندا، البوسنة والهرسك، إيطاليا، هولندا.

المجموعة الثانية: آيسلندا، الدنمارك، بلجيكا، إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا، السويد، فرنسا، البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا، أوكرانيا، إسبانيا، سويسرا.

يذكر أن المنتخب البرتغالي، حصل على لقب النسخة الأولى من البطولة بعد تغلبه على نظيره الهولندي بهدف نظيف في يونيو 2019.