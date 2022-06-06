دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تجبر فرنسا على التعادل

تعادل منتخب فرنسا بطل العالم مع مستضيفه الكرواتي بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب ستاديون بولود ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة A1 في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان الديوك قد سقطوا على أرضهم في الجولة الثانية أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 1-2، ليصبحوا مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكرواتيين.

ورغم التقدم بهدف لاعب خط الوسط أدريان رابيو في الدقيقة 52، إلا أن أصحاب الضيافة نجحوا في إدراك التعادل قبل نهاية اللقاء بـ 7 دقائق من ركلة جزاء ترجمها بنجاح المهاجم أندريه كراماريتش.

ورفع منتخب فرنسا رصيده بهذا التعادل إلى نقطة واحدة، وهو نفس رصيد كرواتيا ليحتلا الثالث والرابع في المجموعة على التوالي.