دوري الأمم الأوروبية: هولندا تهزم بلجيكا وتتصدر المجموعة A4

بلغ منتخب هولندا الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه اليوم الأحد على ضيفه البلجيكي بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة A4.

وجاء هدف انتصار الطواحين عن طريق النجم فيرجيل فان دايك في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

ولحساب المجموعة نفسها، فاز منتخب بولندا على مستضيفه الويلزي بذات النتيجة بفضل هدف كارل سويدرسكي الذي سجله في الدقيقة 58.

بعد هاتين النتيجتين، تأهل الهولنديون في صدارة المجموعة إلى المربع الذهبي، فيما تراجع الويلزيون إلى التصنيف الثاني.

ترتيب المجموعة A4 بعد نهاية الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية