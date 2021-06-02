دوري السوبر: تيباس يحذر ريال مدريد وبرشلونة

حذر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة، بسبب مشاركة الثنائي في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وكان 12 نادياً قد أعلنوا موافقتهم على إنشاء دوري السوبر، وهم ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر وميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام، قبل أن ينسحب 9 منهم، ويتبقى فقط ريال والبارسا ويوفي.

وأكد تيباس أن العقوبة المحتملة لريال مدريد وبرشلونة، قد تصل إلى حد استبعادهما من دوري أبطال أوروبا.

تيباس يحذر كبار الليغا من الإصرار على دوري السوبر

وقال رئيس رابطة الليغا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا رداً على سؤال حول العقوبة المتوقعة للناديين: «أكثر من مجرد عقوبة».

وأضاف: «على ريال مدريد وبرشلونة، الشعور بالخوف والقلق من ذلك».

وختم تيباس حديثه بقوله «استبعاد ريال مدريد وبرشلونة من دوري أبطال أوروبا أمر ممكن».