دوري السوبر يقاضي فيفا ويويفا

قالت محكمة العدل الأوروبية، الاثنين، أن مسؤولي دوري السوبر الأوروبي رفعوا دعوة قضائية ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا) و(يويفا) لانتهاك قواعد المنافسة.

وسبق وأعلن 12 نادياً موافقتها على المشاركة في مشروع دوري السوبر بينها 6 أندية إنجليزية هي: ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي، بجانب الثلاثي الإسباني برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والثلاثي الإيطالي يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة، تلاها إعلان أتلتيكو مدريد، وميلان وإنتر ميلان انسحابها من المشروع.

ونشر الحساب الرسمي لمحكمة العدل الأوروبية تغريدة مفادها أن مسؤولي دوري السوبر رفعوا دعوة قضائية ضد فيفا ويويفا لانتهاك قواعد المنافسة.

وفي الخامس والعشرين من مايو الجاري، أعلن يويفا، أنه بصدد فتح تحقيق موسع لإتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفتوس.

وقال يويفا في بيانه: "بعد التحقيق الذي أجراه مفتشو الأخلاقيات والتأديب في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع دوري السوبر الأوروبي، فإنه تقرر فتح تحقيق تأديبي ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لاحتمالية انتهاء الإطار القانوني الخاص بيويفا.

وأتم: "سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".