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دوري روشن: الاتحاد يهزم الوحدة والنصر يتعادل مع الفيحاء

تاريخ النشر: 09 نيسان / أبريل 2023 - 09:44
الاتحاد يوسع الفارق مع النصر في صدارة دوري روشن (المصدر: ittihad@)
الاتحاد يوسع الفارق مع النصر في صدارة دوري روشن (المصدر: ittihad@)

البوابة - ابتعد الاتحاد في صدارة الدوري السعودي (دوري روشن) بعد فوزه الثمين ليلة الأحد على مستضيفه الوحدة بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ 23 من البطولة.

جاء هدفا اتحاد جدة عن طريق عبد الرزاق حمد الله (20 من ركلة جزاء)، وبرونو هنريكي (30).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع جان دافيد بوغال في الدقيقة 69.

النصر يتعادل مع الفيحاء

في لقاء آخر ضمن نفس الجولة، فرط النصر بنقطتين مهمتين واكتفى بالتعادل دون أهداف مع مستضيفه الفيحاء.

وعجز كريستيانو رونالدو وزملاؤه عن زيارة شباك أصحاب الضيافة ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

في مباراتين آخريين لحساب ذات الجولة، تفوق أبها على ضيفه الباطن 3-2، وتعادل التعاون مع ضيفه الاتفاق بهدفٍ لمثله.

ترتيب فريق المقدمة في دوري روشن بعد نهاية مباريات الأحد

  1. الاتحاد 56 نقطة من 23 مباراة
  2. النصر 53 نقطة من 23 مباراة
  3. الشباب 47 نقطة من 22 مباراة
  4. الهلال 45 نقطة من 22 مباراة
  5. التعاون 37 نقطة من 23 مباراة
كلمات دالة:الاتحاد السعودياتحاد جدةدوري روشن السعوديالنصر السعوديالفيحاء

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