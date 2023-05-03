دوري روشن: التعاون يقهر الاتحاد ويحيي آمال النصر

البوابة - حقق التعاون فوزاً ثميناً على ضيفه الاتحاد بهدفين لهدف مساء الأربعاء على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن السعودي).

جاء هدفا التعاون عبر فهد الرشيدي في الدقيقتين 17 و 67، فيما حمل هدف اتحاد جدة الوحيد توقيع عبد الرزاق حمد الله قبل 14 دقيقة على النهاية.

وشهدت المباراة تألقاً لحارس التعاون البديل راغد النجار الذي تصدى لفرص الفريق الضيف ببسالة.

وتلقى تركي فهد المطيري مهاجم صاحب الضيافة البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+15.

الاتحاد يبقى في الصدارة رغم الخسارة

تجمد رصيد اتحاد جدة بهذه الخسارة وهي الثانية له هذا الموسم في البطولة عند 59 نقطة في صدارة الترتيب العام ليبقى الفارق بينه وبين النصر ثاني الترتيب 3 نقاط فقط.

في المقابل، رفع التعاون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس.

ضمن الجولة ذاتها، تفوق الشباب ثالث الترتيب برصيد 53 نقطة على ضيفه الفتح سادس الترتيب بـ 39 نقطة بنتيجة 1-0 سجله إيفر بانيغا في الدقيقة 53.

كما تغلب ضمك على مستضيفه الوحدة بنتيجة 2-0.