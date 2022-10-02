دوري روشن: الشباب يحلق في الصدارة وقمة النصر والاتحاد تنتهي سلبية

ابتعد الشباب في صدارة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي) بعد فوزه اليوم الأحد على مستضيفه الفيحاء بهدفين لهدف ضمن مواجهات الجولة الخامسة من البطولة.

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، سجل للفائز غريغورز كريشوفياك في الدقيقتين 56 و 71، فيما حمل هدف الخاسر الوحيد توقيع أنتوني نواكايمي من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وسقط الهلال على أرضه ملعب الأمير فيصل بن فهد أمام ضيفه التعاون بهدف لاثنين أيضاً.

جاء هدفا الضيوف عبر سميحان النابت وفهد الرشيدي في الدقيقتين 45+6 و 74، فيما سجل ميشيل دي أوليفيرا هدف صاحب الضيافة الوحيد في الدقيقة 29.

وفي قمة الجولة، تعادل النصر دون أهداف مع ضيفه الاتحاد في مواجهة شهدت طرد عبد المجيد الصليهم وطارق حامد.

نتائج مثيرة في دوري روشن

بهذه النتائج، رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب العام، فيما تجمد رصيد الهلال عند 12 نقطة في المركز الثاني.

أما النصر فرفع رصيده بدوره إلى 10 نقاط في المركز الخامس، كما أضاف الاتحاد نقطة إلى رصيده جعلته يحتل المركز الثالث برصيد 11 نقطة.