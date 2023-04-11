دوري روشن: الشباب يهزم الخليج ويقترب من النصر

البوابة - تغلب الشباب على مستضيفه الخليج بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة المثيرة التي جرت على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن الجولة الـ 23 من بطولة دوري روشن السعودي.

تناوب على تسجيل أهداف الضيوف كلٌ من كريستيان غوانكا وآرون سالم بوبيندزا وحسين القحطاني في الدقائق 3 و 6 و 59 على التوالي.

فيما سجل فابيو مارتينيز (14)، وسوكول سيكاليشي (38) هدفي أصحاب الأرض.

الشباب يقترب من النصر

بهذا الانتصار الثمين، رفع فريق المدرب فيسنتي مورينو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث مقلصاً الفارق مع النصر ثاني الترتيب إلى 3 نقاط فقط.

فيما بقي رصيد الخليج ثابتاً عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.