دوري روشن: انتصارات للاتحاد والنصر والهلال والشباب يتعادل

البوابة - تستمر الإثارة في منافسات دوري روشن السعودي الذي شهد اليوم السبت مواجهات مثيرة لفرق المقدمة نتج عنها نتائج مميزة.

في اللقاء الأول، اكتسح الاتحاد متصدر الترتيب مستضيفه الفتح بنتيجة 5-1.

سجل أهداف اتحاد جدة كلٌ من عبد الرزاق حمد الله (هاتريك) في الدقائق 7 و (50 من ركلة جزاء)، و90+8، وأحمد شراحيلي (59)، وإيغور كورنادو (90).

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع مراد باتنا قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

في اللقاء الثاني، قلب النصر تخلفه أمام ضيفه أبها إلى انتصار مثير بهدفين لهدف.

حمل هدفا العالمي توقيعي كريستيانو رونالدو (78)، وأندرسون تاليسكا (86 من ركلة جزاء)، فيما جاء هدف أبها عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة 26.

أما المواجهة الثالثة، فتعادل فيها الشباب بصعوبة مع مستضيفه الرائد بهدفين لكلٍ منهما.

سجل للشباب غريغورز كريتشوفياك (58)، وآرون سالم بوبندزا (75)، أما هدفا صاحب الضيافة فجاءا عبر جوليو تافاريس (25)، وأليكساندر ميتريتا (37).

وفي المباراة الرابعة، سحق الهلال ضيفه الاتفاق بثلاثيةٍ دون رد سجلها أوديون إيغالو (15)، ومحمد كنو (34)، وسالم الدوسري (90).

ترتيب فرق المقدمة في دوري روشن السعودي

بهذه النتائج، بات ترتيب فرق الصدارة على النحو التالي:

1- الاتحاد 50 نقطة.

2- النصر 49 نقطة.

3- الشباب 44 نقطة.

4- الهلال 39 نقطة.