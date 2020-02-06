دوغاري يفتح النار على مبابي

شن الفرنسي كريستوف دوغاري، نجم برشلونة وميلان السابق، هجوماً عنيفاً على مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد واقعته الأخيرة مع مدربه توماس توخيل.

وكان مبابي قد اعترض على استبداله خلال مباراة مونبلييه الأخيرة بشكل غير لائق، حيث حاول الابتعاد عن توخيل، عندما حاول المدرب التحدث معه لتهدئته.

وقال دوغاري في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «بصراحة، انهرت عندما رأيت مبابي يفعل ذلك، قلت لنفسي أني من المستحيل أن أفعل شيئاً كهذا.

«رغم صغر سنه، لكنه نضج في وقت لا يصدق، إلا أن القيام بهذه الأشياء يجعله فتى مدلل وفاسد.

«أحب هذا اللاعب، إنه بارز وآمل أن أراه دائماً، لكن من المؤلم حقاً رؤيته يتصرف بهذه الطريقة، لم يحترم توخيل، وكذلك زملاؤه (إيدينسون) كافاني و(ماورو) إيكاردي.

«سجل كافاني 200 هدف لباريس سان جيرمان، ويلعب في النادي منذ 10 سنوات، وعندما جلس بديلاً لم يعترض.

«ما فعله مبابي أمر فاضح، تساءلت ماذا دار في رأسه؟ من يظن نفسه؟ ما مشكلته؟ لماذا فعل ذلك؟ إنها واحدة من أكبر خيبات الأمل بالنسبة لي».

وتابع: «لن أرى مبابي كما كان من قبل، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي».

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة النجم الشاب في الرحيل بعد دخوله في أزمات مع توخيل.