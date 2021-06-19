دومينيك تيم ينسحب من أولمبياد طوكيو

انضم النمساوي دومينيك تيم المصنف الخامس عالمياً إلى الإسباني رافاييل نادال في قرار عدم المشاركة في مسابقة كرة المضرب في دورة أولمبياد طوكيو التي ستنطلق في 23 من الشهر القادم.

وقال تيم أنه يريد أن يركز على بطولة ويمبلدون الإنجليزية التي تنطلق في 23 من الشهر الجاري، ومن ثم الدفاع عن لقبه في بطولة أميركا المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.

وأوضح تيم (27 عاماً): “بعد المناقشة مع فريقي وتقييم الوضع، اتخذت قراراً صعباً للغاية بالانسحاب من أولمبياد طوكيو”.

وانسحب تيم أيضاً من أولمبياد ريو 2016 بسبب مخاوف من فيروس زيكا.