دوناروما يوافق على تخفيض أجره للانتقال إلى يوفنتوس

وافق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان على تخفيض قيمة راتبه لإتمام الانتقال إلى يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتهاء عقده مع الروسونيرى مع نهاية الموسم الماضي.

وقالت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، أن نجم الروسونيري السابق وافق على الحصول على 6 ملايين يورو سنوياً، وهو نفس الأجر الذي كان يتقاضاه في ميلان الموسم المنتهي.

دوناروما يوافق على تقاضي نفس الراتب الذي كان يحصل عليه في ميلان

وأضافت أن الحارس الشاب فجر مفاجأة بالموافقة على الراتب، بالرغم من أنه سبق أن رفض عرضاً أكبر من ميلان لتجديد عقده بقيمة 8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي الإيطالي دخل اهتمامات عدة أندية أوروبية كبرى، من بينها برشلونة وباريس سان جيرمان، خاصة أن الحارس بات حراً.

وشدد التقرير على أن مينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما التقى مع بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، لمناقشة انتقال موكله، وكذلك لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا.