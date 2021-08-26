دياريو آس: رونالدو يوافق على الانتقال لمانشستر سيتي

قالت "دياريو آس" الإسبانية أن الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو وافق على شروط الانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن يوفنتوس رفض الحصول على رحيم ستيرلينغ في صفقة تبادلية.

والتقى مسؤولو البيانكونيري صباح الخميس بجورجي مينديش وكيل أعمال المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً لمناقشة إمكانية نقل اللاعب إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

يوفنتوس يريد 25 مليون يورو للتخلي عن رونالدو

ولا تريد إدارة السيدة العجوز التفريط بهداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي مجاناً وتطالب بـ 25 مليون يورو مقابل ييعه على الأقل مع تبقي موسم أخير على عقده.

وكشفت دياريو آس أن رونالدو سبق وأن توصل لاتفاق مع سيتي يقضي بتوقيعه على عقد لموسمين بأجر سنوي يصل إلى 15 مليون يورو.

ولا يمانع النادي الإنجليزي بتقديم ستيرلينغ في صفقة تبادلية، لكن يوفي يريد غابرييل جيزوس فقط.

وستكشف الساعات القادمة عن المزيد من التطورات بالتأكيد.