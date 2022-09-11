دياز: الوقت حان لفوز ميسي بكأس العالم

يرى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي أن الوقت حان لفوز مواطنه ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان ببطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده نهاية العام الجاري.

وقاد دياز الفريق السعودي للظفر بكأس سوبر لوسيل (كأس السوبر السعودي المصري) على حساب الزمالك بركلات الترجيح 5-1 بعد تعادلهما في الزمن الأصلي بنتيجة 1-1.

ماذا قال دياز عن ميسي ومنتخب الأرجنتين؟

وعلق المدير الفني على مشاركة بلاده القادمة في المونديال القطري في تصريحات إعلامية: "لدى الأرجنتين فريق جيد، ووجود ليونيل يجعلك تشعر بالراحة دائماً.

"الفرصة أمامه للظفر باللقب في نسخة هذا العام."

يذكر أن منتخب الأرجنتين يراهن على "ليو" الذي من المرجح أن تكون بطولة كأس العالم قطر 2022 هي الأخيرة له على المستوى الدولي.