دياز يقترب من البقاء مع ميلان

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن براهيم دياز لاعب خط وسط ريال مدريد بات قريباً من البقاء مع ميلان.

وسبق أن لعب الإسباني الشاب في صفوف الروسونيري الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وتألق بصورة ملفتة معه، الأمر الذي دفع النادي الإيطالي لطلب ضم اللاعب تمهيداً لعودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أنشيلوتي لا يمانع بقاء دياز مع ميلان

وأكدت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد، لا يمانع رحيل دياز.

وأشارت إلى أنه سيتم إنهاء الصفقة بنجاح هذا الأسبوع، حيث أكدت أن ميلان يرغب بضم دياز لموسمين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وأوضحت أنه من غير المرجح أن يوافق ريال مدريد على وضع بند الشراء، إلا أن المفاوضات ستستمر خلال الفترة القادمة.