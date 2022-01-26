ديان لوفرين يرفض التعليق على مستقبل صديقه محمد صلاح

رفض الكرواتي الدولي ديان لوفرين مدافع زينيت الحديث عن مستقبل صديقه المقرب النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ولم يتوصل الهداف المتألق لاتفاق مناسب بعد مع إدارة الريدز رغم استغراق المفاوضات فترة طويلة.

وارتبط اسم المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً بقطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة مراراً خلال الأشهر الأخيرة، لكن المصري أكد في أكثر مناسبة أنه يريد البقاء في ملعب آنفيلد.

وعرقلت مطالب صلاح المالية توقيعه على عقد جديد مع ليفربول وفقاً للتقارير.

ولدى سؤال الكرواتي عن إمكانية تمديد عقد "مو" مع النادي الإنجليزي في حوار عبر موقع "تويتر"، رد مستخدماً صورتي "إيموجي" لوجهين بفمين مغلقين.

كما عبر لوفرين عن استيائه لعدم فوز صديقه المقرب بالجوائز الفردية الكبرى حيث قال: "لست متفاجئاً، لكن هذه هي الحياة، نواصل مسيرتنا رغم ما يحصل، وهو يدرك ذلك."