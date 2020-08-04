ديبالا الأفضل في الدوري الإيطالي

اختارت رابطة الدوري الإيطالي جوائز الأفضل لموسم 2019-2020 والتي شهدت تتويج باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب، فيما حصد فويتشيك تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى.
وجاءت قائمة أفضل لاعبي الموسم كالآتي:
حارس المرمى: فويتشيك تشيزني (يوفنتوس)
أفضل مدافع: ستيفان دي فراي (إنتر ميلان)
أفضل لاعب وسط: أليخاندرو غوميز (أتالانتا)
أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)
أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما)
أفضل لاعب: باولو ديبالا (يوفنتوس)
وشارك ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات (سجل 17 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة).
Via SyndiGate.info
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