ديبالا الأفضل في الدوري الإيطالي

اختارت رابطة الدوري الإيطالي جوائز الأفضل لموسم 2019-2020 والتي شهدت تتويج باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب، فيما حصد فويتشيك تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى.

وجاءت قائمة أفضل لاعبي الموسم كالآتي:

حارس المرمى: فويتشيك تشيزني (يوفنتوس)

أفضل مدافع: ستيفان دي فراي (إنتر ميلان)

أفضل لاعب وسط: أليخاندرو غوميز (أتالانتا)

أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما)

أفضل لاعب: باولو ديبالا (يوفنتوس)

وشارك ديبالا مع يوفنتوس هذا الموسم في 45 مباراة بمختلف البطولات (سجل 17 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة).