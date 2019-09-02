ديبالا باقٍ مع يوفنتوس

حسم يوفنتوس موقف مهاجمه باولو ديبالا الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن فريق السيدة العجوز هذا الصيف.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن يوفي قرر الإبقاء على الدولي الأرجنتيني وفقاً لتصريحات فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري.

وكان يوفنتوس منفتحاً على فكرة رحيل ديبالا هذا الصيف، لكنه كان حريصاً على إيجاد بديل، وفي ظل عدم التعاقد مع مهاجم جديد، وتبقي ساعات قليلة على نهاية سوق الانتقالات، فإن بقاء المهاجم بات مؤكداً.

وقال باراتيتشي: "يمكننا استبعاد مغادرة ديبالا هذا الصيف. هذا النادي (يوفنتوس) يترك انطباعاً جيداً، حيث يرغب اللاعبون في العودة عندما يغادرون، وآخرهم جيجي بوفون وليوناردو بونوتشي".

وأكد: "هناك أشخاص قدموا الكثير للنادي، ليس فقط للفريق أو في كرة القدم.

"دعونا لا ننسى أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي منذ ثلاثة آلاف يوم، وهؤلاء اللاعبون هم دائماً أول من يصل للتدريب وآخر من يغادر".