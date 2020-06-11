ديبالا ثاني أغلى لاعب في الدوري الإيطالي بعد رونالدو؟

يعمل يوفنتوس على بدء المفاوضات مع النجم باولو ديبالا لكي يتم تجديد عقده لأطول فترة ممكنة.

تحولت مسيرة الأرجنتيني كثيراً هذا العام في يوفي، فبعدما كان مرشحاً للرحيل، أصبح الآن من يعول عليه الفريق في قيادته مستقبلاً.

وحسب التقارير المتعددة التي نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية اليوم فإن يوفي بعد أن أعطى ديبالا القميص رقم 10 بات يريد التعويل عليه لسنوات قادمة ولذلك سوف يتم استئناف المحادثات لتمديد عقده.

ويملك الأرجنتيني عقداً يمتد مع يوفنتوس حتى عام 2022، ومن المتوقع تمديده حتى يونيو من عام 2024 أو عام 2025.

ويطلب ديبالا راتباً سنوياً يقدر بـ 15 مليون يورو في الموسم، بدلاً من الراتب الحالي الذي يحصل عليه وهو 7 مليون و300 ألف يورو، لكن يوفي يريد دفع 12 مليوناً فقط.

ورغم ذلك، فأياً كان الرقم الذي سيتم الاتفاق عليه فإن ديبالا سيكون صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري الإيطالي بعد النجم كريستيانو رونالدو والذي يتحصل على 31 مليون يورو.

وسيكون ديبالا في المركز الثاني متفوقاً مع روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الذي يحصل على 10 ملايين يورو، وكذلك على كريستيان إيريكسن الذي يحصل على 9 ملايين بالإضافة لماتيس دي ليخت يحصل على 7 ونصف مليون يورو (لكن فيما يخص الإضافات المتعلقة بالأداء والمكافآت فقد يصل إلى 12 مليون).

هناك 8 لاعبين من يوفنتوس في قائمة أعلى الرواتب في الدوري الإيطالي بشكلٍ عام، حيث يأتي آرون رامزي وأدريان رابيو وميراليم بيانيتش ودوغلاس كوشتا ضمن القائمة، والتي يتواجد بها جيانلويجي دوناروما حارس ميلان الذي يحصل على 6 مليون يورو بالإضافة إلى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ودييغو غودين مدافع إنتر.

بينما يتحصل لورينزو إنسيني هداف نابولي على 4 مليون ونصف المليون يورو وهو نفس الرقم الذي يكسبه رادجيا ناينغولان لاعب إنتر المعار لكالياري وإيدين دجيكو وخافييري باستوري نجمي روما، ثم يأتي فرانك ريبيري نجم فيورنتينا وتشيرو إيموبيلي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجمي لاتسيو بعدهم برصيد 4 مليون يورو.