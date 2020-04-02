ديبالا: عشت حالة من الرعب بسبب كورونا

كشف باولو ديبالا نجم يوفنتوس تفاصيل إصابته بفيروس كورونا الجديد الذي أصيب به هو وصديقته أوريانا.

وأكد الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، صعوبة الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب هذا الوباء، والذي تسبب في موت الكثيرين.

ونصح نجم يوفي بضرورة أخذ الناس حذرهم، بالبقاء في منازلهم وعدم المخالطة، والتعامل مع خطورة الأزمة بدلاً من التهاون معها.

وعن إصابته بالفيروس أوضح ديبالا: «في بداية الأمر شعرت بصداع في الرأس، وتناولت بعض الفيتامينات التي أحصل عليها من النادي، وهو ما جعلني أشعر بأني أفضل مع مرور الوقت. لم أكن أتخيل إصابتي بهذا الفيروس، عندما علمت بأن نتيجة الاختبار كانت إيجابية كنت خائفاً للغاية رغم أنه لم تظهر على أي أعراض الإصابة بالمرض.

«واصلت اللعب والتدرب حتى أتغلب على التفكير، لكن بعد مرور 5 دقائق من التدريب شعرت بضيق تنفس، وهو ما أزعجني كثيراً وتأكدت أني بالفعل أصبت بالفيروس.

«تحسنت حالتي وفي طريقي للتعافي من الوباء، أطالب الجميع بضرورة توخي الحذر وعدم التهاون مع هذا الفيروس، والالتزام بالبقاء في المنازل».