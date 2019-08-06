ديبالا في طريقه إلى توتنهام مقابل 70 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية عن تقدم توتنهام هوتسبير بعرض لضم باولو ديبالا نجم يوفنتوس وفقاً لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن عرض سبيرز تقدر قيمته بـ 70 مليون يورو لضم النجم الأرجنتيني.

وكان ديبالا قد رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في إطار صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر.

وعلى الرغم من الرفض الذي تم تبريره بعدم رغبة الأرجنتيني في ترك إيطاليا، إلا أن الأمر يختلف مع توتنهام.

أولاً يشارك سبيرز في دوري أبطال أوروبا عكس يونايتد الذي يخوض منافسات الدوري الأوروبي، وثانياً يملك النادي مدرباً أرجنتينياً هو ماوريسيو بوتشيتينو، الذي قيل أنه اتصل بمواطنه قبل يومين بشكل شخصي.

يذكر أن توتنهام حقق وصافة دوري أبطال أوروبا بخسارة النهائي أمام ليفربول 2-0، فيما ضمن مشاركته هذا الموسم بإنهاء البريميير ليغ في المركز الرابع.