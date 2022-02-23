ديبالا لا يمانع الانتقال إلى برشلونة

لا يمانع النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الانتقال إلى برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري، وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وينتهي عقد صاحب الـ 28 عاماً مع البيانكونيري بعد نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الانتقال دون مقابل إلى أي طرف يختاره بحال عدم توصله لاتفاق مع إدارة يوفي.

ويسعى النادي الإيطالي لتمديد عقد الهداف الأرجنتيني، لكنه لا يريد دفع أي عمولة لوكيل أعماله مما يعني أن اللاعب بات مجبراً على الاختيار ما بين إرضاء الإدارة أو وكيل أعماله.

وارتبط اسم ديبالا أيضاً بتوتنهام وإنتر ميلان، لكن اللاعب يفضل البارسا على أي خيار آخر حالياً.

يذكر أن يوفنتوس تعاقد مع نجم الهجوم من باليرمو في يونيو من عام 2015 مقابل 32 مليون يورو إضافة لـ 8 ملايين يورو أخرى على شكل مكافآت.