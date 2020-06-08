ديبالا: لست جاهزاً تماماً بسبب فيروس كورونا

أكد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أنه يشعر بتحسن كبير بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يصل إلى جاهزيته التامة حتى الآن.

وقال النجم الأرجنتيني: "كنت مصاباً بفيروس كورونا لكني أشعر الآن بتحسن كبير، لست جاهزاً 100 في المائة لكني على ما يرام".

وأضاف "عدنا إلى التدريبات وعادت كرة القدم، قريباً سنفعل ما نحبه أكثر، آمل أن نتمكن من الاستمتاع والتسلية، أعتقد أن ذلك سيكون مفيداً لأننا سنخوض العديد من المباريات المتتالية، ستتاح الفرصة للجميع لمشاهدة مباراة مختلفة كل يوم، ستكون الأجواء رائعة".

وتعود المنافسات في إيطاليا الجمعة المقبل بلقاء يوفنتوس مع ضيفه ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وذلك عقب التوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، الذي يعاود نشاطه في 20 يونيو الحالي، حيث يمتلك 63 نقطة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو قبل 12 مرحلة على نهاية البطولة التي توج بها البيانكونيري في المواسم الثمانية الأخيرة.