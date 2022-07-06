ديبالا مطالب بتخفيض أجره حتى ينتقل إلى إنتر ميلان

يتوجب على النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الموافقة على تخفيض أجوره من أجل حسم انتقاله إلى إنتر ميلان في صفقة مجانية هذا الصيف.

وانتهى العقد الذي يربط المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بيوفنتوس مطلع الشهر الجاري ليصبح لاعباً حراً.

وسعى هداف البيانكونيري لارتداء قميص الغريم إنتر، لكن مطالبه المالية الكبيرة وقفت حائلاً أمام التوصل لأي اتفاق حتى الآن.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أنه بات لزاماً على ديبالا تقبل مسألة تخفيض راتبه إذا ما أراد فعلياً الانضمام للنيراتزوري.

كما ينطبق الأمر ذاته على العمولة التي ستذهب لوكيل أعماله جورجي أنتون.

وتسبب تأخر الصفقة في تحرك أندية إنجليزية على رأسها مانشستر يونايتد وآرسنال لضم اللاعب، لكن إنتر ميلان يبقى الخيار الأول له وفقاً للصحيفة الصادرة من روما.