ديبالا وآبراهام يقودان روما للتغلب على إمبولي

استعاد روما توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزاً ثميناً وصعباً على مستضيفه إمبولي بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب كارلو كاستيلاني في ختام الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقدم فريق العاصمة بهدفٍ رائع حمل توقيع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بعد 17 دقيقة على بداية اللقاء.

لكن أصحاب الأرض نجحوا بالعودة في النتيجة برأسية فيليبو باندينيلي قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين.

ومنح الإنجليزي تامي آبراهام الجيالوروسي نقاط المباراة بعد تحويل عرضية ديبالا داخل شباك صاحب الضيافة في الدقيقة 71.

وأهدر القائد لورينزو بيليغريني ركلة جزاء لروما سددها في العارضة (80).

فيما تلقى جان لوي اكبا اكبرو مهاجم إمبولي البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف على المدافع كريس سمولينغ.

روما يضيف 3 نقاط إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب جوزيه مورينيو رصيده إلى 13 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام بفارق نقطة واحدة فقط عن ثلاثي الصدارة نابولي وأتالانتا وميلان.

أما إمبولي فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.