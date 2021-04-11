ديبالا وإيكاردي في صفقة تبادلية

أجرى يوفنتوس اتصالات مع باريس سان جيرمان لعقد صفقة تبادلية محتملة في الصيف حسبما أفاد تقرير إيطالي.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” إن الصفقة التبادلية تشمل الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، وماورو إيكاردي مهاجم سان جيرمان.

وذكرت أن يوفي سيلتقي بواندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، من أجل التعرف على شروط اللعب في البيانكونيري.

وأضافت أن عقد ديبالا ينتهي مع يوفنتوس في صيف 2022، ولم يتوصل الطرفان لصيغة اتفاق حتى الآن، مشيرة إلى أن هنالك اجتماعاً في مايو لحسم هذا الملف.

ويعد إيكاردي من الأهداف القديمة ليوفنتوس، وتحديداً منذ أن كان في إنتر ميلان، قبل أن يرحل لدخوله في أزمات مع النادي والجماهير.