ديبالا وإيكاردي وإيريكسن أهداف باريس سان جيرمان

كشفت تقارير فرنسية، أن باريس سان جيرمان بدأ في مفاوضة أكثر من لاعب تحسباً لرحيل نجم الفريق الأول نيمار خلال الأيام القادمة إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن بطل الدوري المحلي يتفاوض مع باولو ديبالا وماورو إيكاردي مهاجمي يوفنتوس وإنتر ميلان، وكريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام لضم أحدهم.

وكان باريس سان جيرمان قد تلقى صدمة قوية خلال الفترة الماضية بإصابة الثنائي كيليان مبابي وإيدينسون كافاني مهاجمي الفريق في المباراة أمام تولوز ضمن الدوري الفرنسي.