ديبالا وبيانيتش يرفضان مانشستر يونايتد

صدم ثنائي يوفنتوس، ميراليم بيانيتش وباولو ديبالا مسؤولي مانشستر يونايتد برفضهما الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد كجزء من صفقة عودة بول بوغبا إلى فريق السيدة العجوز.

وأشارت شبكة «راي سبورتس» الإيطالية إلى أن النادي الإنجليزي كان يأمل في التخلص من لاعب وسطه الفرنسي وبيعه إلى يوفي، إلا أن رفض كل من ديبالا وبيانيتش اللعب للشياطين الحمر أحبط الصفقة.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن في سبيل انتقال بوغبا إلى عملاق تورينو، فإن صفقة تبادلية يجب أن تتم، لكن كلا اللاعبين اللذين حددهما مسؤولو يونايتد كأهداف مرغوب فيها لا يبادلان النادي الإنجليزي الشعور ذاته ويفضلان عدم ارتداء القميص الأحمر.

ويرتبط بيانيتش مؤخراً بالانضمام إلى برشلونة، فيما يبدو ديبالا أقرب لتجديد عقده مع يوفنتوس والاستمرار مع بطل الدوري الإيطالي.