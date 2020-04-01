ديبالا يتحدث عن علاقته مع رونالدو

أشاد النجم باولو ديبالا بقرار تخفيض رواتب لاعبي يوفنتوس ووصفه بالأمر الصائب، كما كشف عن كيفية قضائه لفترة العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، كما تطرق للحديث عن علاقته بزميله كريستيانو رونالدو.

وقال المهاجم في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني: "تحدث (جيورجيو) كييليني مع الرئيس ثم معنا، وناقشنا الأمر سوياً، البعض لم يكن يوافق على تخفيض الراتب لأنه كان ينقصه مباراة أو اثنين لتحقيق رقم، لكنه كان القرار الصائب.

"رونالدو؟ لم نكن نعرفه شخصياً، لكن مع الوقت بدأنا بالتعرف على شخص رائع، قلت له أننا في الأرجنتين نكرهه قليلاً بسبب تصرفاته، لكن ذلك لا يهمني.

"العزل لم يكن سهلاً، في البداية شعرت بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، لكن مع الوقت مر الأمر والآن أنا بحالة جيدة".

وأوضحت تقارير أن يوفنتوس اقترب من التوصل لاتفاق مع ديبالا من أجل تمديد عقده حتى 2024، وأن الإعلان النهائي سيكون خلال أيام.

وقال موقع "جول" أن إدارة البيانكونيري تعمل على إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق، خصوصاً وأنها ترى أن الدولي الأرجنتيني يمكن أن يصبح قائد مستقبلياً للفريق مثلما كان الوضع مع أليساندرو ديل بييرو.