ديبالا يثير الشكوك حول مستقبله مع يوفنتوس

أثارت أوريانا ساباتيني صديقة باولو ديبالا نجم يوفنتوس، الجدل حول بقاء الأرجنتيني في تورينو وتجديد عقده مع فريق “السيدة العجوز”.

وارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفي في ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن على تجديد العقد، فيما أشارت تقارير عديدة إلى أن يوفنتوس سحب عرضه المقدم لتجديد عقد اللاعب.

وقالت ساباتيني في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “المشكلة هي أنه لا يوجد الكثير للقيام به في تورينو، وهو أمر ممل للغاية.

“بمجرد أن يحظى باولو بيوم إجازة نذهب إلى مكان آخر، لأننا أيضاً نريد أن نفعل الكثير من الأشياء، أحاول شغل وقتي بأخذ دروس في الملاكمة والطهي وقراءة وكتابة الأغاني على البيانو”.

وحول خرق ديبالا لقواعد كورونا بعد حضوره حفلة بمنزل زميله ويستون ماكيني، قالت “لم تكن حفلة غير شرعية، اجتمع صديقي مع زملائه في الفريق لتناول العشاء، والذي يحدث كل يوم أربعاء، إنهم دائماً الأشخاص المعتادون، بالكاد حتى 10 فقط، ليس صحيحاً أنه كان هناك 20 شخصاً.

“أعتقد أن الناس يريدون فقط إثارة الجدل حول كل ما يحدث في كرة القدم، الحقيقة هي أني لا أعرف حتى، كيف اكتشفوا أننا اجتمعنا لتناول الطعام”.