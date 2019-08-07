ديبالا يرفض توتنهام

أوضحت تقارير أن باولو ديبالا رفض عرضاً من توتنهام بعد رفضه مانشستر يونايتد، مفضلاً البقاء في يوفنتوس.

وتحدثت وسائل الإعلام أمس الثلاثاء عن تقدم سبيرز بعرضٍ قيمته 70 مليون يورو، وقبل أسبوعين طُرح أن النادي اللندني تقدم بعرض قيمته 90 مليوناً.

وأفادت شبكة "سكاي" وعدة مصادر أن الأرجنتيني لا يرحب بفكرة اللعب في توتنهام وإنجلترا بشكلٍ عام، ولهذا رفض العرضين الإنجليزيين.

وكشفت التقارير أن يوفي وافق على عرض توتنهام، أن الناديين توصلا لاتفاق مادي، بانتظار موقف اللاعب.

وخضع ديبالا للفحوصات الطبية في الأيام الماضية وانتظم في تدريبات يوفنتوس بعد عودته من العطلة الممتدة بعد كوبا أميركا.