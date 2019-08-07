ديبالا يسأل إيكاردي عن الحياة في ميلانو

لم يحسم باولو ديبالا نجم يوفنتوس، موقفه حتى الان سواء بالبقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير تقارير إلى أن الدولي الأرجنتيني رفض عروض مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن هناك بعض الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا، مشيرة إلى أن باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، يسعيان وراء الجوهرة الأرجنتينية.

وأضافت أن ديبالا اتصل بمواطنه ماورو إيكاردي مهاجم إنتر، للحصول على بعض المعلومات حول الحياة في مدينة ميلانو، تمهيداً لرحيل محتمل لصفوف النيراتزوري.

يشار إلى أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان يتمتع بعلاقة جيدة مع ديبالا.

يذكر أن مهاجم باليرمو السابق بات يحصل على مساحة أقل في المشاركة رفقة يوفي، منذ التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو صيف العام الماضي.