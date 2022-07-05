ديبالا يستمع لعروض مانشستر يونايتد وآرسنال

يدرس النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا إمكانية استكمال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وكان صاحب الـ 28 عاماً يتمنى البقاء في إيطاليا في ظل اهتمام قطبي مدينة ميلانو بخدماته، إلا أن تأخر الطرفين في التقدم بعروض رسمية لضمه خصوصاً من إنتر دفعه للتفكير بخيارات أخرى.

وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" أن ديبالا الذي ارتبط اسمه في الماضي بمانشستر يونايتد وآرسنال وتوتنهام قد يحط الرحال في إنجلترا هذا الصيف.

يذكر أن مانشستر يونايتد مرشح لخسارة خدمات نجمه الأول وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الأسابيع القادمة، مما سيفتح الباب أمام زميله السابق للقدوم إلى ملعب أولد ترافورد.

ورحل الهداف الأرجنتيني عن يوفنتوس مطلع الشهر الجاري بعد رفض تجديد عقده والرضوخ لمطالبه المالية.