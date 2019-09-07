ديبالا يطلب نصيحة ديل بييرو

التقى باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بأسطورة الفريق أليساندرو ديل بييرو، وتقارير عن طلبه النصيحة بخصوص وضعه الحالي مع البيانكونيري.

وحاول يوفي بيع الدولي الأرجنتيني خلال الانتقالات الصيفية بسبب اعتباره زائداً عن الحاجة، ولم يبدأ أساسياً في أي من لقاءات الفريق بالدوري.

ونقلت مواقع أرجنتينية صوراً لديبالا مع ديل بييرو في الولايات المتحدة بعد تواجد الأول مع منتخب بلاده في اللقاء الودي أمام تشيلي.

ويتواجد ديل بييرو في الولايات المتحدة ضيفاً على أكاديمية إيطالية لكرة القدم، وذكرت صحيفة "توتوسبورت" أن ديبالا طلب نصيحة أسطورة البيانكونيري بخصوص وضعيته مع يوفنتوس.

وسبق وأشاد ديل بييرو بالنجم الأرجنتيني الشاب، وقال أنه يراه لاعباً يستحق أن يكون أساسياً مع يوفنتوس بشكل دائم.

يذكر أن الأرجنتين تعادلت مع تشيلي سلباً فجر الجمعة في الولايات المتحدة، وشارك ديبالا في 70 دقيقة من عمر المباراة.